Kupa davası 11.5 yıl hapis

Fenerbahçe'nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan 2010-2011Süper Lig şampiyonluk kupasını, camekanı kırarak alan daha sonra güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Halit Şahin hakkında "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Şahin'in "malazarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.
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