;
Yol Durumu
  1. Pınar katliamı
  2. Afrin sonrası

Kupa davası 11.5 yıl hapis

Kupa davası 11.5 yıl hapis
Fenerbahçe'nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki müzesinde bulunan 2010-2011 Süper Lig şampiyonluk kupasını, camekanı kırarak alan daha sonra güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Halit Şahin hakkında "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme" suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüpheli Şahin'in "mala zarar verme" ve "nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme" suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Anadolu 'nde yargılanacak.


Ümit UZUN
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar