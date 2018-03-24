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'Hayri’ni göremedi

İşadamı , karısından ayrılmak için yalanını ortaya attı. Evliliği biter bitmez genç aşkıyla nikah kıydı. Mağdur eş ise Hayri Uğur hakkında 5 ayrı suçtan dava açtı

Hayri’ni göremedi
Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan tekstilci (57) ile eczacı (51) 29 yıl önce evlendi. Bir çocuk sahibi olan çift, evlilikten 8 yıl sonra bir tekstil şirketi kurdu. Bu şirket zamanla 200 milyon liralık değere ulaştı. Ancak iddialara göre Hayri Uğur 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, "Benim çevrem 'cü. Beni de öyle biliyorlar" söylentisini çıkardı. Sonra da eşine, "Beni tutuklarlarsa mallarımıza el konulur. Seninle göstermelik boşanalım" dedi. Çift ayrıldı.

BÖYLE OYUN GÖRÜLMEDİ
Hepşen Uğur, çocuğunu alıp ABD'ye gitti. Hayir Uğur da peşinden geleceğini söyledi. Ancak Hayri Uğur Türkiye'de Z.Y. ile evlendi. Oyuna gelen Hepşen Uğur İstanbul'a dönüp soluğu adliyede aldı. Eski eşi hakkında "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma" gibi 5 suçtan dava açtı. Ayrıca tüm malvarlığına el konulmasına ilişkin tedbir kararı verilmesini talep etti.


Hepşen Uğur, kendisini oyuna getiren eski eşinin yakasına yapıştı.


Ali OKTAY
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