'Hayri’ni göremedi

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı olan tekstilci Hayri Uğur (57) ile eczacı Hepşen Uğur (51) 29 yıl önce evlendi. Bir çocuk sahibi olan çift, evlilikten 8 yıl sonra bir tekstil şirketi kurdu. Bu şirket zamanla 200 milyon liralık değere ulaştı. Ancak iddialara göre Hayri Uğur 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında, "Benim çevrem FETÖ'cü. Beni de öyle biliyorlar" söylentisini çıkardı. Sonra da eşine, "Beni tutuklarlarsa mallarımıza el konulur. Seninle göstermelik boşanalım" dedi. Çift ayrıldı.
BÖYLE OYUN GÖRÜLMEDİ Hepşen Uğur, çocuğunu alıp ABD'ye gitti. Hayir Uğur da peşinden geleceğini söyledi. Ancak Hayri Uğur Türkiye'de Z.Y. ile evlendi. Oyuna gelen Hepşen Uğur İstanbul'a dönüp soluğu adliyede aldı. Eski eşi hakkında "dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, sebepsiz zenginleşme, resmi belgede sahtecilik, hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma" gibi 5 suçtan dava açtı. Ayrıca tüm malvarlığına el konulmasına ilişkin tedbir kararı verilmesini talep etti.
Hepşen Uğur, kendisini oyuna getiren eski eşinin yakasına yapıştı.
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