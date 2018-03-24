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Eşe bak

eski eşi Gül Şonef’in kendisini dolandırdığını söyledi.

Eşe bak
Ünlü çiftin ayrılığı filmleri aratmadı! Armatör (75), 30 yıllık eşi Gül Şonef'den boşandı. İddiaya göre Gül Şonef "Eşim beni aldattı" deyip 100 milyon TL tazminat istedi. Ancak Kosta Şonef, eski eşinin kendisini dolandırdığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Avukatı aracılığıyla savcılığa sunduğu dilekçesinde, eski eşi Gül Şonef'le evliyken çeşitli yerlerde gayrimenkuller satın aldığını belirtti. Ancak Gül Şonef'in yatırım amaçlı aldıkları gayrimenkulleri kiraya vermeyerek kendisini zarara uğrattığını ileri sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kosa Şonef'in şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda Kosta Şonef'in iddialarının dolandırıcılık suçunu oluşturamayacağı kaydedilerek soruşturma takipsizlikle sonuçlandırıldı.


Dilek YAMAN
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