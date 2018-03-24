Erdoğan: "Tüm dünyayı şaşırtacağız"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları

Komuta kademesine soruyorum, Münbiç'e ihtiyaç var mı yok mu, eğer var derseler önce ben sonra da sizleri yanıma alıp bereber gideceğiz.

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz. Biz ilk 10'a girmeye hazırız.

Afrin'e girerken attığınız sloganın geçerliliği var, ama kongre de olmaz. Bunlara dikkat edelim. Arkadaşlar bu bayatlamış sloganları atmayın, bunlar bize yakışmaz, bunları geçmişte birileri atıyordu. Biz nerede öleceğimizi, nerede vuracağımızı çok iyi bilen bir teşkilatız. Bir siyasi parti olduğumuzu unutmayın.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(CHP) Yolsuzlukla, oy hırsızlığıyla, millet iradesine kurdukları baskılarla adeta bataklığa dönmüş siyasi geçmişleriyle yüzleşmek yerine, bir de utanmadan 2019 seçimlerine kara çalmaya yelteniyorlar. Ahlakı olmayan siyasetin ülkeye de faydası yoktur."



Ana muhalefetin görevi sandığa pusu kurmak mı? Kaymakanlar CHP'nin ilçe başkanıydı. Hiç böyle bir şey olabilir mi? Bunların demokrasi ile alakası yok.



Biz Türkiye'yi dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri yapmaya çalışıyoruz. Ordu'yu da geleceğe hazırlamak için çabalıyoruz.



AFRİN TAMAMEN TEMİZLENDİ

Fırat Kalkanı Harekatı'nda destan yazdık, Afrin'de de söyledik dinlemediler terör örgütleriyle iş birliği yaptılar. Anlamıyorlar, kurura bakmayın biz de gireriz. Girdik mi girdik. 3 bin 740 terörist etkisiz hale getirildi. Başta söyledik, inlerine gireceğiz dedik. Onlar kaçacak biz kovalayacağız dedik. Suriye'ye kaçtılar, oradan da kovaladık. ne tür tüneller yapmışlar. Obnları o tünellere göndük. Güneydoğu'da da kalallar, tüneller açmışlardı. Onları oralara göndük, bundan sonra da gömeriz.



'2019 UYKULARINI KAÇIRIYOR'

2019'un şimdiden birilerinin uykusunu kaçırdığını görüyoruz. Zaman geçtikçe, süre yaklaştıkça 2019'u gölgelemek için şimdiden kirli senaryoların devreye alındığına şahit oluyoruz. Bugüne kadar sırtlarını darbecilere, marjinal örgütlere dayayanlar, daha ülke seçim sathı mailine dahi girmemişken millet iradesini baskı altına almaya çalışıyorlar.

Ana muhalafetin görevi sandığa pusu kurmak mıdır?

'TÜM DÜNYAYI ŞAŞIRTACAĞIZ'

Tüm dünya sizi izliyor. Mart'ta da Kasım'da da dünyayı şaşırtacak neticeyi alacağız. 2019'da eski Türkiye defterini kapatıp geleceği odaklanacağız.