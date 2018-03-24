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  1. Türkiye'nin ilk milli uçak gemisi "TCG Anadolu"

'nin A Takımı belli oldu

'de 'na 7 yeni isim katıldı. Yaşar Yıldırım, İzzet Yontar, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan divana katılan yeni isimler oldu.

Devlet Bahçelinin A Takımı belli oldu

'de 'na 7 yeni isim katıldı. Yaşar Yıldırım, İzzet Yontar, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan divana katılan yeni isimler oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 15:02
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