MHP'de Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. Yaşar Yıldırım, İzzet Yontar, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan divana katılan yeni isimler oldu.

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