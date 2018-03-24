MHP'de Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. Yaşar Yıldırım, İzzet Yontar, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan divana katılan yeni isimler oldu.
Ayrıntılar geliyor...
MHP'de Başkanlık Divanı'na 7 yeni isim katıldı. Yaşar Yıldırım, İzzet Yontar, Fethi Yıldız, Deniz Depboylu, Kamil Aydın ve Sefer Aycan divana katılan yeni isimler oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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