Devlet baba
‘Düğüne gidiyoruz’ diyerek Afrin’e giden Enes Sarıaslan şehadete kavuştu. Afrin alınınca bir komutanı babasını arayıp haberi verdi. Baba İmam Sarıaslan da oğlunun mezarına gidip “Rahat uyu oğlum. Arkadaşların Afrin’e bayrağı dikti” dedi
Şehit Enes Sarıaslan
ACIM BİRAZ OLSUN DİNDİ...
TAKVİM'e konuşan baba İmam Sarıaslan şunları söyledi: "18 Mart sabahı televizyonda bir Mehmetçik'in, Türk bayrağını Afrin'in kalbine diktiğini gördüğümde yaşadığım duyguyu anlatamam. Acım biraz olsun dindi. Taziye için arayan komutan, "İmam amca yiğidimiz Enes'e müjdeyi ver. Teröristlerin inine girdik' dedi. Ben de köye koşup, yiğidime müjdeyi verdim. 'Sen rahat uyu şehidim. Afrin'de Türk bayrakları dalgalanıyor. Silah arkadaşların mazlumlara kol kanat geriyor' dedim. Mehmetçik'in alınlarından öpüyorum."
KAHRAMANLARA VEDA
Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan erler Gökhan Güllü Tokat'ta, Kadir Demiral Hatay'da, Muhittin Talha Çalışkan Burdur'da toprağa verildi. Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Yasin Boy, Samsun'da ve Bitlis'te teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Şükrü Çakar da memleketi Konya'da son yolculuklarına uğurlandı.
Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
Etiketler: enes sarıaslan , Samsun , Tokat , Bitlis , Hatay , Zeytin Dalı Harekatı
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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