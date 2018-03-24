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Devlet baba

‘Düğüne gidiyoruz’ diyerek Afrin’e giden şehadete kavuştu. Afrin alınınca bir komutanı babasını arayıp haberi verdi. Baba İmam Sarıaslan da oğlunun mezarına gidip “Rahat uyu oğlum. Arkadaşların Afrin’e bayrağı dikti” dedi

Devlet baba
Türkiye, Uzman Çavuş 'ı (24), 23 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekâtı'na giderken, "Düğüne gidiyoruz" sözleriyle tanıdı. 10 Şubat'ta 11 arkadaşıyla birlikte şehit olan Enes'in Adıyaman Besni'ye bağlı Suvarlı'da yaşayan babası, Mehmetçik'in Afrin'i ele geçirmesinin ardından oğlunun mezarını ziyaret etti.


Şehit Enes Sarıaslan

ACIM BİRAZ OLSUN DİNDİ...
TAKVİM'e konuşan baba İmam Sarıaslan şunları söyledi: "18 Mart sabahı televizyonda bir Mehmetçik'in, Türk bayrağını Afrin'in kalbine diktiğini gördüğümde yaşadığım duyguyu anlatamam. Acım biraz olsun dindi. Taziye için arayan komutan, "İmam amca yiğidimiz Enes'e müjdeyi ver. Teröristlerin inine girdik' dedi. Ben de köye koşup, yiğidime müjdeyi verdim. 'Sen rahat uyu şehidim. Afrin'de Türk bayrakları dalgalanıyor. Silah arkadaşların mazlumlara kol kanat geriyor' dedim. Mehmetçik'in alınlarından öpüyorum."


KAHRAMANLARA VEDA
Afrin'de teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan erler Gökhan Güllü 'ta, Kadir Demiral 'da, Muhittin Talha Çalışkan Burdur'da toprağa verildi. Nevşehir'in Gülşehir İlçesi'nde dağlık alana düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Üsteğmen Yasin Boy, 'da ve 'te teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen Şükrü Çakar da memleketi Konya'da son yolculuklarına uğurlandı.


Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI
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