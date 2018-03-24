Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Cumhurbaşkanlığı geçiş sürecinde Samsun'a en önde olmak yakışır. Evet oranlarıyla ilk 100 arasında yer alan ilçelerimizi özellikle tebrik ediyorum. Önümüzde yeni bir imtihan var. Oda 2019 seçimleri. Halk oylamasında araladığımız kapıyı inşallah ardına kadar açacağız.

Göreve ilk başladığımızda metal yorgunluğundan bahsetmiştik. Şimdi diriliş harekatını Afrin'le başlattık devamına var mıyız? Sizi ben yeniden dirilişin muştusu olarak kutluyorum.

SAMSUN'A ÜNİVERSİTE

Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK'te alındı. Diğer aşamaları süratle geçerek kanun olarak Meclisimizden çıkacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun 6. Olağan İl Kongresi öncesinde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Sizler bu rahmetin farklı temsilcilerisiniz. Yola çıktığımızdan beri Samsun bizi yalnız bırakmadı.

Birileri Türkiye'de darbe yapmaya kalkarken Samsun dimdik ayakta durdu. Kaçmadı üzerine üzerine yürüdü.

Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Kovalamaya devam edeceğiz. Suriye'ye kaçtılar. Yine kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin'le beraber diriliş harekatı yeniden başladı.

Bizi böldürmek isteyenlere karşı bir olacağız.

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