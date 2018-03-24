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'da şarampole devrildi: 4 ölü, 27 yaralı

'da bir nün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Otobüs şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

'da bir nün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen Kırmızıgül Turizm firmasına ait 34 VY 0804 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Ankara karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, Aksaray'daki hastanelere kaldırılıyor.

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  • 24 Mart 2018, Cumartesi 07:21
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