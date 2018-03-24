Afrin’de ilk cuma

; 20 / 15 21 / 15 11 / 6 19 / 8 15 / 11 15 / 13 10 / 8 18 / 15 15 / 6 22 / 14 16 / 10 14 / 7 12 / 8 24 / 13 14 / 12 12 / 6 19 / 12 16 / 8 11 / 6 13 / 8 13 / 8 12 / 9 11 / 8 11 / 8 14 / 9 22 / 12 13 / 8 6 / 1 21 / 12 18 / 13 12 / 3 11 / 5 20 / 12 12 / 11 17 / 13 17 / 9 19 / 15 25 / 10 12 / 8 10 / 6 16 / 12 19 / 14 14 / 8 15 / 12 17 / 5 11 / 6 15 / 12 14 / 12 6 / 2 13 / 11 23 / 15 12 / 6 16 / 12 10 / 5 20 / 10 15 / 10 20 / 17 20 / 17 11 / 5 19 / 10 13 / 12 15 / 11 12 / 11 20 / 16 14 / 12 13 / 7 11 / 10 23 / 16 10 / 8 18 / 13 26 / 17 21 / 15 10 / 6 14 / 13 14 / 13 19 / 10 9 / 5 16 / 6 13 / 8 9 / 8 10 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan Afrin'de ilk hedef yeni yönetim kurmak oldu. Kente ileri gelen bir temsilcinin Türkiye tarafından vali olarak belirleneceği öğrenildi. Çocukların eğitimöğretimden geri kalmaması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için birçok okulun onarımı devam etti. Bu arada dün uzun bir aradan sonra kentte ilk kez Cuma namazı kılındı.
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