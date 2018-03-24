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’de ilk cuma

Afrin’de ilk cuma
Zeytin Dalı Harekatı ile terörden kurtarılan 'de ilk hedef yeni yönetim kurmak oldu. Kente ileri gelen bir temsilcinin Türkiye tarafından vali olarak belirleneceği öğrenildi. Çocukların eğitimöğretimden geri kalmaması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için birçok okulun onarımı devam etti. Bu arada dün uzun bir aradan sonra kentte ilk kez Cuma namazı kılındı.
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