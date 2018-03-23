Yüzde yüz tazminat!

Balıkesir'de müteahhitlik yapan Muhammet Aydoğan1993 yılında silahlı kavgaya karıştı. Yüzünden vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Yüzünün parçalanan kısmına 2012 yılına kadar, İzmir'deki Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat yapıldı. Tedaviden iki ay sonra da öldürmeye teşebbüs suçu nedeniyle kesinleşen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını çekmek için tutuklandı. 1.5 ay sonra ise yüzü enfeksiyon kaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden alınıp, yüzüne yama yapılan dokular, dökülmeye başladı. Yüzünde yaralar da oluşan Aydoğan iki ayrı hastaneye yollandı. Ancak iki yerde de mahkum koğuşu olmayınca cezaevine geri gönderildi. 2 Eylül 2013'te ise ilk tedavisinin yapıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisinin uygun olacağı yönünde rapor verildi. Burada tedavisini yapan iki doktor da ayakta değil yatarak tedavi görmesi yönünde görüşlerini belirten bir rapor düzenledi. Ancak cezaevi, rapor olmasına rağmen harekete geçmedi. Aydoğan da tedavisini yaptırmak için cezasının infazının durdurulması talep etti. Ancak yaptığı başvurusu mahkemece reddedildi. Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne 200 bin lira manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, davayı kısmenkabul etti, Aydoğan'a 100 binlira ödenmesine karar verdi.
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