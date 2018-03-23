Öteki para

Sema Sipahioğlu, 3 yıl işadamı Levent Kızıl'dan boşandı. Kızıl, o dönem birlikte olduğunu iddia ettiği sosyetik güzel Elif Dürüst'e de "öteki kadın" davasını açtı. 1 milyon tazminat istedi. İşte mahkeme, beş yıl sonra Sipahioğlu'nu haklı buldu ve davayı kısmen kabul etti. Sosyetik Elif Dürüst'ün Sipahioğlu'na 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Elif Dürüst, İstanbul Aile Mahkemesi'nin kendisi aleyhindeki bu kararını temyiz edeceğini söyledi.
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