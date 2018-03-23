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Öteki para

Öteki para
Sema Sipahioğlu, 3 yıl işadamı 'dan boşandı. Kızıl, o dönem birlikte olduğunu iddia ettiği sosyetik güzel 'e de "öteki kadın" davasını açtı. 1 milyon tazminat istedi. İşte mahkeme, beş yıl sonra Sipahioğlu'nu haklı buldu ve davayı kısmen kabul etti. Sosyetik Elif Dürüst'ün Sipahioğlu'na 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Ancak Elif Dürüst, Aile Mahkemesi'nin kendisi aleyhindeki bu kararını temyiz edeceğini söyledi.


Levent Kızıl





Ali OKTAY
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