Kızım için!
Ayşenur Ünlü, yürüme yetisini kaybetti. 90 seans fizik tedavi görmesine rağmen yürüyemedi. Doktorlar, 18 bin TL’lik ‘ortopedik yürütme arabası’ önerdi. Cihazı alamayan baba Yakup, arkadaşlarıyla yürüteç geliştirdi.
'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'
Ancak Baba Yakup Ünlü'nün maddi gücü 18 bin liralık cihazı almaya yetmedi. Patronu Osman Tunç Doğan ise durumu öğrendi. Fabrika ustalarının bu cihazı daha donanımlı bir şekilde üretmesi talimatını verdi. Bunun üzerine fabrikanın deneyimli ustası Ayhan Tekmen, ekibi ve baba Yakup Ünlü, kısa sürede 'ortopedik yürütme arabasını' geliştirdi. Ayşenur da bu cihaz ile evinde anne ve babasının verdiği moralle yürümek için çaba gösterdi. Hastane hastane dolaşarak çocuklarının tedavisi için çabaladıklarını belirten baba Ünlü, "En son Bursa'ya gittik. Burada bir hastanede kızım 90 seans fizik tedavi gördü. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Ardından ben eşim ve oğlum için de genetik araştırması için kan verdik. Bunun sonucu henüz çıkmadı. 2 ay önce kızımızdan topuk kanı aldılar ve şimdi onun da araştırması devam ediyor. Birkaç ay içerisinde çıkacaktır inşallah. Sonrasında bir testimiz daha var. Bu testin ücreti ise 24 bin liraymış. Kızımız için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.
Anne Berrin Ünlü de, kızının tekrar yürüyüp koşması için devlet yetkililerinden ve bu konunun uzmanı doktorlardan destek istediklerini belirtti.
YÜREĞİMİZ PARÇALANIYOR
Kızının tedavisi için bilim adamlarından destek istediğini belirten Yakup Ünlü, "Evladımın rahatsızlığı hala bulunamadı. Devlet büyüklerimizin bizlere yardımcı olmasını istiyorum. Kızımı bu halde gördükçe yüreğimiz parçalanıyor" diye konuştu.
Etiketler: Fizik tedavi , Yakup Ünlü , Bursa
- 23 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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