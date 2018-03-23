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avı!

Bakırköy’de üst geçide çarptı. Kasası sıkışan araç şaha kalktı. Geçtiğimiz günlerde de aynı yerde benzer bir olay yaşanmıştı.

Kamyon avı!
Üst geçit lara geçit vermiyor. İki haftada iki araç aynı köprüye takıldı. Bakırköy'de dün, üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki tekerleği üzerinde kalkan araç o şekilde asılı kaldı. Kazada yara almayan sürücü durumu polis ve kurtarıcı ekiplerine bildirdi. Vinç yardımıyla kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araç sürücüsü Adem Çoban, "4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de o yükseklikte zannettim tedbirli geçmeme rağmen çarptım. Neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Geçtiğimiz günlerde de bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.
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