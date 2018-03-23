Kamyon avı!

Üst geçit kamyonlara geçit vermiyor. İki haftada iki araç aynı köprüye takıldı. İstanbul Bakırköy'de dün, üst geçidin yüksekliğini ayarlayamayan kamyon sürücüsü üst geçide çarptı. Çarpmanınetkisiyle iki tekerleğiüzerinde kalkan araço şekilde asılı kaldı.Kazada yara almayansürücü durumu polisve kurtarıcı ekiplerinebildirdi. Vinç yardımıylakamyon sıkıştığı yerdenkurtarıldı. Araç sürücüsü Adem Çoban, "4 metre yüksekliği gördüm oradan geçtim bu köprüyü de oyükseklikte zannettimtedbirli geçmemerağmen çarptım. Neyeuğradığımışaşırdım" dedi. Geçtiğimiz günlerde de bir kamyon aynı köprüye takılarak devrilmişti.
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