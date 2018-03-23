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Hulusi Akar, hain darbe girişimiyle ilgili ifade verdi

Genelkurmay Başkanı Akar, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili "çatı" davasında dün "katılan" sıfatıyla ifade verdi.

Hulusi Akar, hain darbe girişimiyle ilgili ifade verdi

Orgeneral Akar, Genelkurmay "çatı" davasında "katılan" sıfatıyla verdiği ifadede, "15 Temmuz darbe girişimi sadece şahsıma değil, esas itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve milletimize karşı yapılmıştır. Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" dedi.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 10:03
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