Denge fiyatı!

Adliyekoridorlarıbu kez dengetazminatıyla çalkalandı.Eski manken Semaİşbilen, 2013 yılındabir televizyonprogramı projesiningörüşmelerinde iş adamıMustafa Nesip Ocak'latanıştı. Çift, nikahdefterine imzayı attı.Ancak 5 yıl önce başlayanaşk, bir süre sonra adliyekoridorlarına taşındı.İşbilen, boşanma davasıaçtı. Sema İşbilen'inboşanma dilekçesindekiiddialara göre, çiftarasında henüz balayındasorunlar çıktı.
PARAN VARSA ÇOCUK YAP Ocak, ikinci evliliğinin kamuoyunda duyulmasına neden olarak eşinin ünlü olmasını sorumlu tuttu. Bu nedenle eski eşine ödediği 30 bin liralık nafakayı yeni eşi İşbilen'in ödemesini istedi. İşbilen'in reddettiği bu talep, çiftin arasını gerdi. Giderek artan huzursuzlukta en büyük etken ise İşbilen'in çocuk isteği oldu. Ocak, iddiaya göre evlenmeden önce İşbilen'in çocuk isteğini kabul ettiği halde evlendikten sonra, "Paran varsa yapçocuk. Benim zatençocuğum var" diyerekreddetti. Ocak, son olarak evin kirasını ödemeyeceğini belirtince Sema İşbilen ailesinin yanına taşındı ve 3 bin 500 lira tedbir nafakası ile 900 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. Ocak ise iddiaları yalanladı.
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