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Denge fiyatı!

Eski manken , 5 yıl önce evlendiği ’tan boşanmaya karar verdi. 900 bin TL tazminat istedi. Gerekçesi, eşinin ‘dengesiz bir koca’ portresi çizmesiydi

Denge fiyatı!
Adliye koridorları bu kez denge tazminatıyla çalkalandı. Eski manken Sema İşbilen, 2013 yılında bir televizyon programı projesinin görüşmelerinde 'la tanıştı. Çift, nikah defterine imzayı attı. Ancak 5 yıl önce başlayan aşk, bir süre sonra adliye koridorlarına taşındı. İşbilen, boşanma davası açtı. 'in boşanma dilekçesindeki iddialara göre, çift arasında henüz balayında sorunlar çıktı.

PARAN VARSA ÇOCUK YAP
Ocak, ikinci evliliğinin kamuoyunda duyulmasına neden olarak eşinin ünlü olmasını sorumlu tuttu. Bu nedenle eski eşine ödediği 30 bin liralık nafakayı yeni eşi İşbilen'in ödemesini istedi. İşbilen'in reddettiği bu talep, çiftin arasını gerdi. Giderek artan huzursuzlukta en büyük etken ise İşbilen'in çocuk isteği oldu. Ocak, iddiaya göre evlenmeden önce İşbilen'in çocuk isteğini kabul ettiği halde evlendikten sonra, "Paran varsa yap çocuk. Benim zaten çocuğum var" diyerek reddetti. Ocak, son olarak evin kirasını ödemeyeceğini belirtince Sema İşbilen ailesinin yanına taşındı ve 3 bin 500 lira tedbir nafakası ile 900 bin lira tazminat istemli boşanma davası açtı. Ocak ise iddiaları yalanladı.


Ali OKTAY
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