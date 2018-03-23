Acı haber geldi üç şehit

Afrin'de temizleme çalışmalarına devam eden Mehmetçik, dün 3 şehit verdi. TSK'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcınıninfilak etmesi sonucunda;üç kahraman silaharkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. Şehitlerden uzman Jandarma Er Gökhan Güllü'nün Tokat'ın Turhal İlçesi'ndeki baba ocağına ise ateş düştü. Diğer iki şehidin Hataylı Piyade Sözleşmeli er Hasan KadirDemiral ve Antalya Kepez'li MuhittinTalha Çalışkan olduğu açıklandı. Çalışkan'ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşmda "Askervatan için ölür,altyazı olur" yazdığı görüldü.
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