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Acı haber geldi üç şehit

Acı haber geldi üç şehit
Afrin'de temizleme çalışmalarına devam eden Mehmetçik, dün 3 şehit verdi. 'dan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 22 Mart 2018 tarihinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda; üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi. Şehitlerden uzman Jandarma Er Gökhan Güllü'nün Tokat'ın Turhal İlçesi'ndeki baba ocağına ise ateş düştü. Diğer iki şehidin Hataylı Piyade Sözleşmeli er Hasan Kadir Demiral ve Antalya Kepez'li Muhittin Talha Çalışkan olduğu açıklandı. Çalışkan'ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşmda "Asker vatan için ölür, altyazı olur" yazdığı görüldü.


ŞEHİT MUHİTTİN TALHA ÇALIŞKAN


ŞEHİT HASAN KADİR DEMİRAL


ŞEHİT GÖKHAN GÜLLÜ
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