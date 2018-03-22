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O koruma itirafçı oldu!

O koruma itirafçı oldu!
Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinde yer alan astsubay Rıza Asal, FETÖ'den tutuklandı. Daha sonra itirafçı olup her şeyi anlattı. Asal'ın verdiği isimler çerçevesinde 15'i Deniz Kuvvetleri'nde görevli asker olmak üzere 16 şüphelisi hakkında operasyon başlatıldı.

Nazif KARAMAN
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