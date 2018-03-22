'Jet'giller

Kurduğu Çiftlik Bank üzerinden 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandıran Mehmet Aydın'ın, 2017'de Uruguay'a kaçarak lüks ve korunaklı bir sitede 2 milyon lirayamalikane, Ferrari marka biraraç ve 1 milyon liraya yat aldığıanlaşıldı. Aydın'ın malvarlığını Uruguay'a 10 yıl önce giden ve inşaat işçisi gözüken Osman K. adlı bir kişinin üzerine kaydettirdiği ortaya çıktı. Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari için komşularına 'Babamın hediyesi' diyen Mehmet Aydın'ın, yatını da ayda 9 bin dolara kiraladığı saptandı. Aydın'ı anlatan Osman K., "Kendisiyle Aralık ayına kadar iş ilişkisi içindeydim. Bana 30 bin dolar para geldi" dedi. Aydın'ın Uruguay'a ilk gittiği 17 Mayıs tarihinde, yanında eşi Sıla Aydın'ın da bulunduğu öğrenildi. Osman K., Sıla Aydın'ın Türkiye'ye bir an önce dönmek için sürekli olarak Aydın'a baskı yaptığını aktardı. Osman K., 20 yaşındaki Sıla Aydın'ın Türkiye dönüşünde yaşanan olayı ise şöyle anlattı: "Sıla Aydın uçakta sigara içmek istediği için tarifeli uçakla gitmek istemedi. Bunun yerine özel jet kiraladılar. Özel jette ben de vardım" dedi. Uruguay'da ise Osman K.'nın dolandırıcı Aydın'la tanıştıktan sonra zengin olduğu belirtildi. Aydın'ın Uruguay'da evlendiği de iddia edildi.
KARISI SİGARA İÇSİN DİYE ÖZEL JETLE UÇTU 20 yaşındaki Sıla Aydın, jet sosyete gibi yaşadı. Kocasının foyası ortaya çıkınca tutuklandı. KAYINPEDERİ DE ONU DOLANDIRDI Sıla Aydın'ın babası Hakan Soysal'ın da damadı Mehmet Aydın'ın Bandırma ve Karacabey'de tesis kurması için gönderdiği 30 milyon TL'yi, kendi hesabına aktardığı iddia edildi. Parayı zimmetine geçirdikten sonra da kızının boşanmasını istedi. Aydın'ın parasını geri almadan, boşanmaya yanaşmadığı öğrenildi.
BU DA RESTORAN BANK VURGUNU! Kayseri'de Çiftlik Bank benzeri vurgun yaptığı ileri sürülen Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve bir yılda yaklaşık 200 milyon lirapara topladığı iddia edilen Anadolu Farm'ın yetkilileri, sırra kadem bastı. Dolandırılan bir grup vatandaş, internette oluşturdukları grupta diğer mağdurların savcılığa şikayette bulunmaları çağrısını yaptı.
DOLANDIRILAN POLİSİNPARMAK HESABI Çiftlik Bank yöntemiyle vatandaşları dolandıran "Hanımağa" lakaplı Gülay Kalaycı ve ortağına uyarı kurşunu. Yalova'da mağdur bir polis, 6.8 milyon lira kaptırdığı iddiasıyla Kalaycı'yı ayak parmağından kurşunladı. Kalaycı kayıplara karıştı. Polis memuru, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.