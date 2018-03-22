Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasına katıldı. 23 milyon haneye PTT aracılığıyla mektupla karaçam tohumu gönderileceğini açıkladı. "Vatanımızı sadece erozyona değil, düşmanlara karşı da koruyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere terörle mücadele konusunda da önemli açıklamalar yaptı. İşte Erdoğan'ın açıklamaları: "Şu anda etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 698. Afrin şehir merkezi kontrol altına alındı. Hemen süratle okulları bakıma aldık, hastaneleri bakıma alıyoruz. Oraların kontrolünü, yönetimini bakımımız altına alıyoruz ve huzurlu bir ortamı bir an önce orada sağlayacağız. Türkiye, Menbiç başta olmak üzere sınırları boyunca kendisine saldırmak üzere hazır bekleyen terörist tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar durmayacaktır. Biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun hodri meydan diyoruz."
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