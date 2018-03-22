Geri vites!

İstanbul Başakşehir'de iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Öfkeli sürücü yanındaki eşine aldırmadan önce geri geri giderek diğer sürücünün aracına çarpmaya çalıştı. Aşağı inerek bijon anahtarı ile saldırıya geçti. Taraflar kavgaya tutuşurken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.