;
Yol Durumu
  1. Türkiye ve Katar'dan yeni anlaşma

, Trump ile görüştü

, Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

'ın, Trump ile görüştüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Cumhurbaşkanımız, Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" dedi.

Kalın, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler: , ,
  • 22 Mart 2018, Perşembe 17:37
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar