Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump ile görüştüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuya ilişkin yaptığı bilgilendirmede, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi" dedi.

Kalın, görüşmede ikili ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını söyledi.

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