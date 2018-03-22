Bir 'sürü' ölüm

Mersin Tarsus Atgirmez Mahallesi'nde oturan Ramazan Marhan ve Muhammet Filiz, sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıkardı. Koyunlar, Atermit fabrikası karşısındaki arsaya girdi. Bir süre sonra 31 koyun, can çekişmeye başladı. Marhan ve Filiz hayvanlarını, telef olmaması için kesti. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü de hem otlardan hem de kesilen hayvanlardan numune aldı. Ama sonuç çıkana kadar hayvanların etlerinin tüketilmemesi uyarısı yapıldı. Marhan, "1-2 dakika içinde koyunlarımız yere yığlıp çırpına çırpına öldü. Büyük ihtimalle arsaya atılan ya da zehirli tankerlerin yıkandığı yerlerde otlamalarından dolayı zehirlendiler. Tahlil sonuçlarını bekliyoruz" dedi.
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