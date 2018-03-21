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Yorgan kılıfı!

Şehir eşkıyaları, evde uyuyan 16 yaşındaki Dilan’ı yorgana sarıp kaçırdı. 10 gündür çocuğa ulaşılamadı. Kızlarının gelin edilmesinden korkan aile, yardım çağrısı yaptı

Yorgan kılıfı!
Mardinli 16 yaşındaki Dilan Moçu, evine giren akrabaları tarafından kaçırıldı. Korkunç olay, Yeşiller İlçesi'nde 10 gün önce yaşandı. Dilan'ın annesi , 10 Mart sabahı rahatsızlandı. Anne, odasında uyuyan kızı Dilan'ı evde bırakıp eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra evin kapısını kırarak içe giren saldırganlar, yatağında uyuyan Dilan'ı kimse görmesin diye yorgana sarıp kaçırdı. Hastaneden eve döndüklerinde kapının kırık olduğunu gören Moçu çifti, şoka uğradı. Kızlarının akrabaları tarafından yorgana sarılarak kaçırıldığını öğrenen aile, polisi aradı. Güvenlik güçleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı.

'2 KEZ EVLENMİŞ'
Anne Mülkiye Moçu, kızının uzaktan akrabaları tarafından kaçırıldığını söyleyerek, "Kızım daha çocuk. Kaçıran 30 yaşında. 2 kez evlenip boşanmış. Kızımın bu yaşında yapılmasını değil, kurtarılmasını istiyorum" diye ağladı. 10 gündür kızının bulunamadığını söyleyen baba Metin Moçu ise şu açıklamaları yaptı: "Olay günü hastaneden döndük. Kapıyı kırıp içeri girmişler ve kızımı yorgana sarıp kaçırmışlar. Amcamın oğlu, 'Kızını İbrahim Seyhan adında biri kaçırmış" dedi. Kaçıranların kimliği belli. Ama hala bulunamadı. Cumhurbaşkanım ve Başbakanımdan kızımın bulunmasını istiyorum. Çocuğumun çocuk gelin edilmesinden korkuyorum."

Nezir GÜNEŞ
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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