Yorgan kılıfı!

Mardinli 16 yaşındaki DilanMoçu, evine giren akrabaları tarafından kaçırıldı. Korkunç olay, Yeşiller İlçesi'nde 10 gün önce yaşandı. Dilan'ın annesi Mülkiye Moçu, 10 Mart sabahı rahatsızlandı. Anne, odasında uyuyan kızı Dilan'ı evde bırakıp eşiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Bir süre sonra evin kapısını kırarak içe giren saldırganlar, yatağında uyuyan Dilan'ı kimse görmesin diye yorgana sarıp kaçırdı. Hastanedenevedöndüklerindekapının kırıkolduğunu görenMoçu çifti, şokauğradı. Kızlarının akrabaları tarafından yorgana sarılarak kaçırıldığını öğrenen aile, polisi aradı. Güvenlik güçleri, kız çocuğunun bulunması için çalışma başlattı.
'2 KEZ EVLENMİŞ' Anne Mülkiye Moçu, kızının uzaktan akrabaları tarafından kaçırıldığını söyleyerek, "Kızım daha çocuk. Kaçıran 30 yaşında. 2 kez evlenip boşanmış. Kızımın bu yaşında çocuk gelin yapılmasını değil, kurtarılmasını istiyorum" diye ağladı. 10 gündür kızının bulunamadığını söyleyen baba Metin Moçu ise şu açıklamaları yaptı: "Olay günü hastaneden döndük. Kapıyı kırıp içeri girmişler ve kızımı yorgana sarıp kaçırmışlar. Amcamın oğlu, 'Kızını İbrahim Seyhan adında biri kaçırmış" dedi. Kaçıranların kimliği belli. Ama hala bulunamadı. Cumhurbaşkanım veBaşbakanımdan kızımınbulunmasını istiyorum. Çocuğumun çocuk gelin edilmesinden korkuyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.