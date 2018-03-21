;
Yol Durumu
  1. SuperMert
  2. Polisiye roman

Uçtu uçtu çipura uçtu

Uçtu uçtu çipura uçtu
Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı gerçekleştiren Turkish Cargo yine bir ilki başardı. 100 ton ağırlığına denk gelen 1 buçuk milyon adet canlı Çipura balığını İzmir'den Umman'a taşıdı. Taşıma sırasında balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortam bulutların üzerinde sağlandı. Geniş gövde kargo uçağıyla su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla 'ph' dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri dakika dakika kontrol altına alındı. Taşıma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdür (Kargo) Yardımcısı Turhan Özen, "Canlı hayvan taşımaları konusundaki başarımızı bir kez daha kanıtladık" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar