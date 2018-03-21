Uçtu uçtu çipura uçtu

Türk Hava Yolları'nın alt markası olarak dünyanın 121 ülkesine hava kargo taşımacılığı gerçekleştiren TurkishCargo yine bir ilki başardı. 100 ton ağırlığına denk gelen 1 buçuk milyon adet canlıÇipura balığını İzmir'den Umman'a taşıdı. Taşıma sırasında balıkların su altında ihtiyaç duydukları ortam bulutların üzerinde sağlandı. Geniş gövde kargo uçağıyla su ürünleri mühendislerinin refakat ettiği taşımada, yavru çipura balıklarının 1 saatlik aralıklarla 'ph' dengesi, oksijen ve su sıcaklık seviyeleri dakika dakika kontrol altına alındı. Taşıma ile ilgili açıklama yapan Türk Hava Yolları GenelMüdür (Kargo) YardımcısıTurhan Özen, "Canlı hayvan taşımaları konusundaki başarımızı bir kez daha kanıtladık" ifadesini kullandı.
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