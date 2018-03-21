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Tuğba güler müşteri ağlar

Hanımağa lakaplı emlakçı Tuğba Kalaycı’nın, “Tuğba Güler” adıyla saadet zinciri kurup dolandırıcılık yaptığı iddia edildi

Tuğba güler müşteri ağlar
Yalova ve 'de emlakçılık yapan Tuğba Kalaycı'nın da "Tuğba Güler" adıyla saadet zincirine benzer bir emlak zinciri kurduğu ve dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Dolandırılan müşterilerin Biga'daki ofisinde darp ettiği Kalaycı, önce polise gitti. Ardından 'ya döndü, fakat 15 Mart günü 2 çocuğunu kardeşi Fatma Mehmetçik'e bırakarak "Yavrularım artık sana emanet" dedi ve ortadan kayboldu. Savcılığa giden Mehmetçik, ablasının başka emlakçılardan da para topladığını belirterek "Telefonu kapalı. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü bazı alacaklıları arıyordu" dedi. Kalaycı'nın satış öncesi eksperlerle anlaşarak değersiz arazilerin fiyatını yüksek gösterdiği iddia edildi. Bunu anlayan müşterilerin paralarının iadesi için Kalaycı'yı bulmaya çalıştıkları öğrenildi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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