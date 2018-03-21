Tuğba güler müşteri ağlar

Yalova ve Çanakkale'de emlakçılık yapan Tuğba Kalaycı'nın da "Tuğba Güler" adıylasaadet zincirine benzer bir emlak zincirikurduğu ve dolandırıcılık yaptığı iddiaedildi. Dolandırılan müşterilerin Biga'daki ofisinde darp ettiği Kalaycı, önce polise gitti. Ardından Yalova'ya döndü, fakat 15 Mart günü 2 çocuğunu kardeşi Fatma Mehmetçik'e bırakarak "Yavrularım artık sana emanet" dedi ve ortadan kayboldu. Savcılığa giden Mehmetçik, ablasının başka emlakçılardan da para topladığını belirterek "Telefonu kapalı. Hayatından endişe ediyorum. Çünkü bazı alacaklıları arıyordu" dedi. Kalaycı'nın satış öncesi eksperlerle anlaşarak değersiz arazilerin fiyatını yüksek gösterdiği iddia edildi. Bunu anlayan müşterilerin paralarının iadesi için Kalaycı'yı bulmaya çalıştıkları öğrenildi.
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