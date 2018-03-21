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Teröre isyan başladı

Teröre isyan başladı
Afrin ilçe merkezinin terörden kurtarılmasından cesaret alan 'e bağlı bazı köylüler, kendi imkanlarını seferber ederek terör örgütü /'yı köylerinden çıkardı. Halep'in Bab İlçesi'ne bağlı, yaklaşık 2 yıl önce YPG tarafından işgal edilen Hırbet eş Şaer'in sakinleri de terör örgütü YPG/PKK'yı topraklarından çıkardı
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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