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Tek kıymetlimiz vatan

Mehmetçik, Afrin’i terör örgütünden kurtardı. Şehit aileleri daha da gururlandı. İşte ilk miz olan ’ın babasının anlattıkları...

Tek kıymetlimiz vatan
"Oğlumun şehit düştüğü çatışmada yanında olan gazi komutan telefonla aradı. 'Afrin kurtuldu' dedi. Bu müjdeyi alınca sevinçten kalbim duracaktı. Bağrımı yakan evlat acısı, biraz da olsa dindi.

Vatandan başka kıymetlimiz yok. Her şey ondan sonra gelir. Oğlum da işte bu hissiyatla görevine gitti. 5 aylık kızını ve Türkmen balaları kucağımıza bıraktı. Kanını akıttı ama bayrağı da dikti."



Astsubay Üstçavuş , Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yaptırılması vasiyeti ile Türkiye'yi ağlatmıştı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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