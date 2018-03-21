Tek kıymetlimiz vatan

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Vatandan başka kıymetlimiz yok. Her şey ondan sonra gelir. Oğlum da işte bu hissiyatla görevine gitti. 5 aylık kızını ve Türkmen balaları kucağımıza bıraktı. Kanını akıttı ama bayrağı da dikti."
Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Telafer'deki Türkmen çocuklara okul yaptırılması vasiyeti ile Türkiye'yi ağlatmıştı.
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