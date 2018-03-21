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4 yaşındaki Libyalı Malak, havalimanında fenalaştı. Yolcu hizmetleri memuru Mert, yaptığı ile küçük kızı hayata bağladı...

SuperMert
Havayolu personeli, aldığı eğitimi ile 4 yaşındaki çocuğu hayata bağladı. Duygulandıran olay 'nda 15 Mart'ta yaşandı. İzmir'den İstanbul'a seyahat eden Libya uyruklu Swani ailesinin, 4 yaşındaki kızları bir anda fenalaştı.

İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM
Kızının durumunun ağırlaşması üzerine anne, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olay yerinden geçen Çelebi Hava Servisi Yolcu Hizmetleri Memuru Mert Kocagöz, duruma kayıtsız kalmadı. Hemen çocuğu kucağına aldı. İlk yardım eğitimini kullanarak çocuğu hayata döndürmeye çalıştı. Nabzın ve solunumun tamamen kesildiğini fark eden Kocagöz, sağlık birimleri olay yerine gidene kadar önce çocuğun soluk borusunu tıkayan dilini çıkardı. Ardından 1 dakika boyunca suni teneffüs yaparak küçük kızın nefes almasını sağladı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kız tedavi altına alındı. Malak'ı hastanede ziyaret eden Mert, "Bu benim insanlık vazifemdi. O an çok korkmuş olsam da soğuk kanlılığımı koruyarak bu müdahaleyi yaptım" açıklamasını yaptı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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