Havayolu personeli, aldığı ilk yardım eğitimi ile 4 yaşındaki çocuğu hayata bağladı. Duygulandıran olay İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 15 Mart'ta yaşandı. İzmir'den İstanbul'a seyahat eden Libya uyruklu Swani ailesinin, 4 yaşındaki kızları bir anda fenalaştı.
İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM Kızının durumunun ağırlaşması üzerine anne, yardım çığlıkları atmaya başladı. Olay yerinden geçen Çelebi Hava ServisiYolcu Hizmetleri MemuruMert Kocagöz, duruma kayıtsız kalmadı. Hemen çocuğu kucağına aldı. İlk yardım eğitimini kullanarak çocuğu hayata döndürmeye çalıştı. Nabzın ve solunumun tamamen kesildiğini fark eden Kocagöz, sağlık birimleri olay yerine gidene kadar önce çocuğun soluk borusunu tıkayan dilini çıkardı. Ardından 1dakika boyunca suni teneffüsyaparak küçük kızın nefesalmasını sağladı. Sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından kız tedavi altına alındı. Malak'ı hastanede ziyaret eden Mert, "Bu benim insanlıkvazifemdi. O an çok korkmuş olsam da soğuk kanlılığımı koruyarak bu müdahaleyi yaptım" açıklamasını yaptı.
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