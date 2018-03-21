Polis imdat!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ocak'ta Taksim'e gezmeye giden P.T. gece yarısı evine dönerken Beylikdüzü Büyükşehir Caddesi'nde ilçedeki Devriye Ekipler Amirliği'nde görevli polis memurları S.E. ve R.Y. yanından geçti. P.T.'yi fark eden polis memuru S.E., U dönüşü yaparak aracı yanına yanaştırıp, "Gideceğin yere kadar götürelim" dedi. P.T. "Hayır" cevabını verdi. S.E. ısrar edince P.T. ekip otosunun arka koltuğuna oturdu.



'BİR ŞEY OLMAZ'

Bir apartmanın önünde polis aracını durduran S.E., "Evden şarj kablosunu alıp geleceğim istersen sen de benimle gel" diyerek P.T.'yi evine çağırdı ancak, "Hayır arabada beklerim" yanıtını aldı. Daha sonra S.E. aracı ıssız bir yere götürdü. S.E. diğer polis memuru R.Y.'ye "Ben artık dayanamıyorum abi" diyerek şoför koltuğundan inerek arka koltuğa P.T.'nin yanına geçti ve öpmeye başladı. Genç kadının "Hayır istemiyorum yapma!" diyerek engelleme çabalarına aldırmayıp tecavüz etti. Şoka giren P.T., "Hamile kalırsam ne olacak?" derken S.E. soğukkanlılıkla 'Hayır bir şey olmaz' diyerek direksiyona geçti. P.T.'yi, evinin yakınlarında bir taksi durağına bırakan S.E. "Tekrar görüşelim" dedi. Şüphelilerden S.E. Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce 10 Ocak 2018'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.