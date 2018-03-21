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Mehmetçik’i görünce kurban kesti

Mehmetçik’i görünce kurban kesti
Teröristlerin olduğu dönemde çocuklarının zorla silah altına alındığını, kendilerinden para toplandığını ve ilçeyi terk etmelerine izin verilmediğini anlatan Afrinliler, ini görünce mutluluklarını göstermek için kurban kestiklerini söyledi. Afrin'de Kafer Çil Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Melek Salih, Türk askerini köyde görünce çok mutlu olduklarını belirterek, "Onlar için iki kurban kestik. Askerler geldi, artık korkmuyoruz" dedi. Salih, bir askere sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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