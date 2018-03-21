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Hatice netice

’da yaşayan Hatice Akkaya yanlışlıkla geri vites yerine otomobili ileri vitese aldı. Bir anda hareket eden araç önündeki 4 katlı apartmanın kapısından içeri daldı!

Hatice netice
Vites hatası yine yaşandı! Adres bu kez Kağıthane'deki Emin Sokak'tı. Hatice Akkaya adlı kadın dün sabah işe gitmek için evinden çıktı. Apartmanın giriş kapısının önünde park halindeki aracına binip kontak anahtarını taktı. Bu sırada dalgınlıkla geri vites yerine otomobili ileri vitese aldı. Bir anda hareket eden otomobil hemen önündeki 4 katlı apartmanın giriş kapısına daldı. Akkaya, olayın ardından kısa süreli şok yaşadı. Kazada ölen yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlattı. Apartmanın kapısı hasar görürken, apartmandakiler dışarı çıkmak için, içeriden bağlantısı bulunan yan binayı kullanmak zorunda kaldı. Otomobil halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobil sürücüsü ise çalışmalara baka kaldı. Kaza yapan aracın sahibi Hatice Akkaya'nın otomobili yaklaşık 3 ay önce aldığı anlaşıldı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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