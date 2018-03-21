Denizli'de önceki gün belden aşağısı çıplak vaziyete cesedi bulunun Kırgızistanuyruklu YryskulZheenbek Kyzy'ın(26) katili, dün yakalandı. Tüylerürperten olay,önceki gün yaşandı. Bir barda garson olarak çalışan Kırgız kadın, evine gitmek üzere yolda yürürken kasaplık yapan Barış Ünal (30) tarafından kaçırıldı. Ünal, tecacüz ettiği Kyzy'yı boğarak öldürdükten sonra tarlaya attı. Ardından aracıyla kadının bacaklarının üzerinden geçip kaçtı. İşçilertarlada, beldenaşağısı çıplakhaldeki Kyzy'incesediylekarşılaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede katilin kimliğini saptadı. Gözaltına alınan Ünal, ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını, kadının otomobilden düştüğünü ve kazayla üzerinden geçtiğini anlattı. Adliyeyesevk edilen BarışÜnal, çıkarıldığımahkemecetutuklandı.
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