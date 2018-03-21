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Canavar

Canavar
'de önceki gün belden aşağısı çıplak vaziyete cesedi bulunun Kırgızistan uyruklu Yryskul Zheenbek Kyzy'ın (26) katili, dün yakalandı. Tüyler ürperten olay, önceki gün yaşandı. Bir barda garson olarak çalışan Kırgız kadın, evine gitmek üzere yolda yürürken kasaplık yapan Barış Ünal (30) tarafından kaçırıldı. Ünal, tecacüz ettiği Kyzy'yı boğarak öldürdükten sonra tarlaya attı. Ardından aracıyla kadının bacaklarının üzerinden geçip kaçtı. İşçiler tarlada, belden aşağısı çıplak haldeki Kyzy'in cesediyle karşılaştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede katilin kimliğini saptadı. Gözaltına alınan Ünal, ifadesinde olayı tam olarak hatırlamadığını, kadının otomobilden düştüğünü ve kazayla üzerinden geçtiğini anlattı. Adliyeye sevk edilen Barış Ünal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




Yryskul
Zheenbek Kyzy
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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