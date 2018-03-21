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Bunu da gör dünya

Bunu da gör dünya
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında sivillere yönelik gösterdiği hassasiyet, 'in alınmasının ardından ilçe merkezindeki binalarda kendini gösterdi. Merkezde sadece teröristlerin mevzi yaptığı ve güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği noktalarda hasar bulunurken, başta hastane ve cami olmak üzere diğer binalarda tek kurşun izi dahi bulunmadığı görüldü.



İŞTE BUNA DEĞDİ​
Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri hizmetlerini sürdüren görevlileri, Türk Kızılayı ile birlikte, olası göç dalgasının önlenmesi için çadırlar kurup, bölgede barınılmasını sağladı. AFAD tarafından 'de yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmeye devam etti. Yardımlar, en çok da çocukların yüzünü güldürdü. Aktarin bölgesindeki Gurur Köyü'nde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, yardımlar dağıtılırken sevindiği ve kendisine verilen yiyecekleri yerken mutluluğunu saklayamadığı görüldü.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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