Bunu da gör dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı sırasında sivillere yönelik gösterdiği hassasiyet, Afrin'in alınmasının ardından ilçe merkezindeki binalarda kendini gösterdi. Merkezde sadece teröristlerin mevzi yaptığı ve güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği noktalarda hasar bulunurken, başta hastane ve cami olmak üzere diğer binalarda tek kurşun izi dahi bulunmadığı görüldü.
İŞTE BUNA DEĞDİ Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından beri hizmetlerini sürdüren AFAD görevlileri, Türk Kızılayı ile birlikte, olası göç dalgasının önlenmesi için çadırlar kurup, bölgede barınılmasını sağladı. AFAD tarafından Suriye'de yapılan yardımlar, ihtiyaç sahiplerini mutlu etmeye devam etti. Yardımlar, en çok da çocukların yüzünü güldürdü. Aktarin bölgesindeki Gurur Köyü'nde yaşayan 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, yardımlar dağıtılırken sevindiği ve kendisine verilen yiyecekleri yerken mutluluğunu saklayamadığı görüldü.
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