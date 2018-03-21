Başbakan Binali Yıldırım Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti Programı Açılış Töreni'ne katıldı. Binali Yıldırım burada açıklamalarda bulundu.

Bizler için Nevruz sadece mevsim değişimi değil, diriliş, bereket, birlik ve beraberliğin sembolüdür.

Aslanlarımız Afrin'de alçak terör örgütüne göğüslerini siper ederek ülkemizi korumak için mücadele veriyor.