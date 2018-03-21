Acı 'son'uç

Yürekleri burkan olay dün Adana'da yaşandı. Yıkık bir depoda yalnız yaşayan YılmazGökçe (59), sandalyede otururken hayata gözlerini kapadı. Talihsiz adamın hayat hikayesi ise yürekleri dağladı. Buna göre Gökçe, 20 yıl önce eşinden ayrıldı. O günden sonra bir depodaki tek göz odada kaldı. Burayı kendi imkanlarıyla ev haline getirmek için uğraştı. İyi kalpli komşularının ve hayırseverlerin de yardımıyla hayatta kalmayı başardı. Ancak dün öğle saatine kadar kaldığı depodan çıkmadı. Komşuları onu göremeyince meraklandı. Kaldığı deponun kapısına dayandı. Ancak kapı açıktı. İçeride ise korkunçbir manzara vardı. Çünkü yıllardır oturup sohbet ettikleri, aynı masada yemek yedikleri bazen de dert ortağı oldukları dostları, sandalyede hareketsiz bir şekilde oturmaktaydı. Bu görüntü karşısında kanı donan komşular, polisi ve 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hemen Gökçe'nin yanına yanaştı. Nabzını yokladı. Nefesinebaktı. Ancak ne nabız attı. Nede nefesi vardı. Üzeri kapatılan talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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