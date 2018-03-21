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Acı 'son'uç

Yılmaz Gökçe, 20 yıl önce eşinden ayrıldı. Bir depoda yalnız başına yaşamaya başladı. Ancak dün sesi soluğu çıkmadı. Kapısına dayanan komşuları, sandalyedeki cansız bedeniyle karşılaştı

Acı sonuç
Yürekleri burkan olay dün 'da yaşandı. Yıkık bir depoda yalnız yaşayan Yılmaz Gökçe (59), sandalyede otururken hayata gözlerini kapadı. Talihsiz adamın hayat hikayesi ise yürekleri dağladı. Buna göre Gökçe, 20 yıl önce eşinden ayrıldı. O günden sonra bir depodaki tek göz odada kaldı. Burayı kendi imkanlarıyla ev haline getirmek için uğraştı. İyi kalpli komşularının ve hayırseverlerin de yardımıyla hayatta kalmayı başardı. Ancak dün öğle saatine kadar kaldığı depodan çıkmadı. Komşuları onu göremeyince meraklandı. Kaldığı deponun kapısına dayandı. Ancak kapı açıktı. İçeride ise korkunç bir manzara vardı. Çünkü yıllardır oturup sohbet ettikleri, aynı masada yemek yedikleri bazen de dert ortağı oldukları dostları, sandalyede hareketsiz bir şekilde oturmaktaydı. Bu görüntü karşısında kanı donan komşular, polisi ve 112'yi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hemen Gökçe'nin yanına yanaştı. Nabzını yokladı. Nefesine baktı. Ancak ne nabız attı. Ne de nefesi vardı. Üzeri kapatılan talihsiz adamın cansız bedeni Morgu'na kaldırıldı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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