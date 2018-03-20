Yoğun skandal

İstanbul'da yaşayan işadamı Ahmet Araç (74), yoğun bakımda şüpheli bir şekilde can verdi. 23 Şubat'ta karın ağrısı şikayetiyle Özel Pendik Bölge Hastanesi'ne giden Araç'ın hastalığı belirlenemedi. Tomografi öncesi hastaya toplam 4.5 litre su içirildi. Hasta bilincini kaybetti. Araç, yoğun bakımda tedaviye alınırken, aileye de "Korkulacak bir şeyyok, hastayı sabah sağ salimteslim edeceğiz" denildi. Ancak ertesi sabah taburcu işlemleri için hastaneye giden aileye, Araç'ın durumunun kritik olduğu söylendi. Araç, 2 gün sonra başında oluşan 6-7 santimlik kesikle hayatını kaybetti. Ölen adamın başındaki yarayla ilgili herkes başka şey söyledi. Dr. L.B. hastanın yoğun bakımda başını yatağa vurduğunu, bir başka doktor ise Acar'ın yoğun bakımda yataktan düştüğünü ve kafasına darbe aldığını belirtti. Herkes başka bir şey söyleyince aile şüphelendi. Babasının şüpheli ölümüyle ilgili dava açan Kamil Araç, "Hastane personeli gerçek ölüm nedenini biliyor ama bize söylemiyor. Babamın, kendisine içirilen 5 litreye yakın su ve sonrasında yoğun bakımda başınaaldığı darbe sonucu öldüğünü düşünüyoruz. Çünkü ölmesini gerektirecek herhangi bir sağlık sorunu yoktu" dedi.
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