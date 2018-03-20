Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı’nda destan yazdı. Afrin’i terör örgütü YPG/ PKK’nın işgalinden kurtardı. Karşısında Türk askerini gören bir kadın “Şimdiye kadar neredeydiniz” diye ağladı. 1 aydır depoda gizlenen 7 kişilik aile ise günler sonra aydınlığa çıktı
Türkiye, tüm dünyaya hem insanlık hem de askeri ders verdi. Afrin ve çevresi, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi. Siviller de evlerine dönüşe geçti. Karşılarında Türk askerini gören Afrinliler'in ise yüzü güldü. Zahide Muhammed adlı kadın "Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz.Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik.İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğimevladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam" dedi.
TERÖRİSTLERDEN SAKLANDIK Afrin'de, teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba yedi aile, hayattakalabilmek için binalarının bodrumkatındaki depolarda bir ay boyunca Mehmetçik'ingelmesini bekledi. Sivillerden Heysem Alo, "Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk" dedi. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, Afrin'in birçok köyünde sıcak yemek ve kumanya dağıttı.
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