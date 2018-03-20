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Şimdiye kadar neredeydiniz

Mehmetçik, Harekatı’nda destan yazdı. Afrin’i terör örgütü YPG/ PKK’nın işgalinden kurtardı. Karşısında Türk askerini gören bir kadın “Şimdiye kadar neredeydiniz” diye ağladı. 1 aydır depoda gizlenen 7 kişilik aile ise günler sonra aydınlığa çıktı

Şimdiye kadar neredeydiniz
Türkiye, tüm dünyaya hem insanlık hem de askeri ders verdi. Afrin ve çevresi, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlendi. Siviller de evlerine dönüşe geçti. Karşılarında Türk askerini gören Afrinliler'in ise yüzü güldü. Zahide Muhammed adlı kadın "Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam" dedi.

TERÖRİSTLERDEN SAKLANDIK
Afrin'de, teröristlerin kentten ayrılmalarına izin vermediği akraba yedi aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda bir ay boyunca Mehmetçik'in gelmesini bekledi. Sivillerden Heysem Alo, "Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk" dedi. Bu arada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri, Afrin'in birçok köyünde sıcak yemek ve kumanya dağıttı.


Aylar sonra sıcak yemek

UĞUR YILDIRIM
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