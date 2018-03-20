Şiddet sınıfı

Sivas'ta bulunan İnönü İlköğretim Okulu'nda okuyan 1. sınıf öğrencisi Y.E.Y. (6), velisi Hüseyin Yıldız'a sınıf öğretmeni A.Y.'nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Yıldız da konuyu okul idaresine taşıdı ancak oradakileri inandıramadı. Bu nedenle sınıfa okul idaresinin bilgisi olmadan gizli kamera yerleştirdi. Sonra da kayıtları izledi. Veli, iddia edildiği gibi fiziksel şiddet görüntülerini elde edemese de görüntülerde öğretmenin çocuklara yönelik sözlü şiddette bulunduğunu ispatladı. Okul idaresi ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili hem yasal hem de idari inceleme başlatıldı. Okul idarecileri ve öğretmenler Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunup, izinsiz görüntü alan veliden şikayetçi oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ise konuyla ilgili harekete geçti. Yıldız,"Bu görüntülerolmasaydı kimse banainanmazdı" dedi.
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