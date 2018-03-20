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Korkunç oyun!

’da bir okulda husumetli aileler çatıştı. Öğretmenler, büyük korku yaşayan çocukları “Ağabeyler oyun oynadı” diyerek yatıştırdı.

Korkunç oyun!
Okul etkinliğinde silahlı kavga çıktı. Büyük paniğin yaşandığı olay dün 'da yaşandı. Öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmaları için iki kırsal mahallenin çocukları için okulun bahçesinde etkinlik düzenledi. Velilerin de davet edildiği etkinlikte karşılaşan husumetli iki aile kavga etmeye başladı. Taş ve sopaların havada uçuştuğu kavgada köy korucusu olduğu iddia edilen bir kişi havaya ateş açtı. Öğrenciler ve öğretmenler büyük korku ve panik yaşadı. Olayların ortasında kalan minikler, canlarını yan taraftaki ana sınıfı binasına girerek kurtardı. Jandarma kalabalığı biber gazı sıkarak dağıttı.



Olaylar yatıştıktan sonra öğretmenler, tek sıra halinde okula götürdükleri öğrencileri "Sadece oyun oynadılar, ağabeyler gitti, bir şey olmadı, sadece küçük bir oyundu, beraber oynadınız" diyerek teskin etmeye çalıştı. Etkinlik iptal edildi.
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