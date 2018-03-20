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İyi ki varsın!

Mardinli , yaptığı protezler ile engelli hayvanları hayata bağladı ’nü aldı. “Bu ödül bana güç verdi” ifadesini kullandı

İyi ki varsın!
Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Uluslararası İyilik Ödülleri' geçen hafta yapılan törenle dağıtıldı. O ödülü alanlardan biri de 23 yaşındaki Mardinli hayvansever Hasan Kızıl'dı. Hayatını engelli hayvanlara adayan Kızıl, kendi imkânlarıyla yaptığı protezlerle bugüne kadar 200'den fazla engelli hayvanı hayata bağladı. Çevresinde 'hayat tamircisi' olarak bilinen Kızıl ödülünü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.




BÜTÜN CANLILAR İÇİN
Türkiye'nin gündemine gelen Kızıl, duygularını şöyle anlattı: "1.5 yıl önce arabamın motoruna sıkışan bir kedi bu projeye başlamama sebep oldu. Daha sonra çevremde gördüğüm engelli hayvanlar için yapmaya başladım. Bu ödül gerçekten beni çok mutlu etti ve güç verdi. Bütün canlılar için çalışmalıyız. Amacım daha çok canlıya ulaşmak. Türkiye geneli tüm barınakları gezerek yürüyemeyen ne kadar canlı varsa onların özgürce gezmesini sağlamak istiyorum." Bu arada Kızıl'ın sonraki hedefi ise dört ayağını kullanamayan hayvanlar için beyin gücüyle çalışan biyonik bacak yapmak...


Nezir GÜNEŞ
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