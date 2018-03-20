İyi ki varsın!
Mardinli Hasan Kızıl, yaptığı protezler ile engelli hayvanları hayata bağladı Uluslararası İyilik Ödülü’nü aldı. “Bu ödül bana güç verdi” ifadesini kullandı
BÜTÜN CANLILAR İÇİN
Türkiye'nin gündemine gelen Kızıl, duygularını şöyle anlattı: "1.5 yıl önce arabamın motoruna sıkışan bir kedi bu projeye başlamama sebep oldu. Daha sonra çevremde gördüğüm engelli hayvanlar için yapmaya başladım. Bu ödül gerçekten beni çok mutlu etti ve güç verdi. Bütün canlılar için çalışmalıyız. Amacım daha çok canlıya ulaşmak. Türkiye geneli tüm barınakları gezerek yürüyemeyen ne kadar canlı varsa onların özgürce gezmesini sağlamak istiyorum." Bu arada Kızıl'ın sonraki hedefi ise dört ayağını kullanamayan hayvanlar için beyin gücüyle çalışan biyonik bacak yapmak...
Nezir GÜNEŞ
Etiketler: Hasan Kızıl , Uluslararası İyilik Ödülü , Recep Tayyip Erdoğan
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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