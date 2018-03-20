Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ninde konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Bu gurur verici tören vesilesi ile sizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 201 yerleşim yeri ve burada yaşayan 2.5 milyon vatandaşımıza hayırlı olmasını dilemiştik. Bu temnennimizi tekrar ediyoruz. Doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz.

DOĞALGAZSIZ KİMSE KALMAYACAK

62 milyon vatandaşımızın, doğalgazın konforundan faydalanıyor olmasını çok önemli görüyorum. 2018 yılında da 1.8 milyar liralık yatırım ile 2.5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 94 ilçeye daha doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyoruz. Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

MİLLETİM ADIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM

​Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.

YATIRIM TUTARI 11.2 MİLYAR LİRAYI AŞTI

​Doğalgaz kaynakları noktasında toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41.3 milyar lirasını bizzat kamu yatırımları oluşturuyor. Doğalgaz sektöründe ise dağıtım şirketlerinin yaptığı yatırım tutarı 11.2 milyar lirayı aşmıştır.

TANAP'IN BU YIL FAALİYETE GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.



TÜRK AKIMI'NDAN 2019 SONUNDA İLK GAZI ALMAYI ÜMİT EDİYORUZ

Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz. 2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

KIBRIS TÜRKLERİNİN HAKKINI KİMSE İHLAL EDEMEZ

Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. 36 metrelik dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini Türkiye'ye kazandırdık. Gemimiz ilk sondajı gerçekleştirmek üzere yakında Akdeniz'de yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimse ihlal edemez.



AFRİN'DE 3655 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda 3655 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içinde gerçekleşen operasyonlarda ise 23 terörist etkisiz hale getirildi..