Çift dikiş
Çiftlik Bank’a para yatıranlar Mehmet Aydın’ın Uruguay’a kaçmasıyla yıkıldı. Paralarının peşine düşen mağdurlar başka dolandırıcılara yüz binlerce lira daha kaptırdı...
500-1000 TL KAPTIRDILAR
İddialara göre sadece İstanbul'da tam 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istediler. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL parayı elden teslim aldılar. Böylelikle yüz binlerce liralık yeni vurgun gerçekleşti. Olayı anlatan Çiftlik Bank'a para kaptıran bazı kişilerin avukatı olan Serdar Öktem ise şu uyarıları yaptı: "Birileri geliyor, '500'er lira para verirseniz Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek, 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz, biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor."
SÖYLENTİLER UYDURMA
Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çiftlik Bank'a hibe verilmediğini söyledi. Fakıbaba, "Önünde çiftlik olduğu içi millet zannediyor ki Tarım Bakanlığı ile ilgisi var. Çiftlik Bank'ın Tarım Bakanlığı ile ne bir ilgisi var, ne bir izni var. Ne de verdiği bir hibe var. Bu söylentiler tamamen yanlış" diye konuştu.
Mehmet Aydın, eşi Sıla Soysal'ın babası tarafından dolandırıldığını iddia etti.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , İstanbul
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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