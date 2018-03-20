Cankurtaran Gülşen

Tüyler ürperten cinayet, 14 Temmuz2006'da meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Gülşen Yüksel ve kuaför Oğuzhan Ekinci evlenmeye karar verdi. Ancak gençkadının ağabeyi Cengiz Yükselkarısı Emine, kardeşleriBülent ve Muhammet Alibu birlikteliğe tepki gösterdi. Kuaförü öldürmeye karar verdi. Cinayet sürecinde arkadaşları olan 10 şüpheli de kendilerine yardım etti. Daha sonra plan tek tek işledi. Oğuzhan Ekinci işkence yapılarak katledildi. Bu sırada Gülşen ortadan kayboldu. 10 yıl sonra ise aralarında aile fertlerinin de olduğu 14 şüpheliye, 2 kişiyi öldürmekten dava açıldı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına kız kardeşinin sağ olduğunu söyleyen Cengiz Yüksel, Oğuzhan'ı konuşmak için çağırdığını, öldürüldüğünde olay yerinde olmadığını iddia etti. M. Ali Yüksel ise kendisine hakaret eden genci yumrukladığını söyledi. Bülent Akyüz de sopayla dövdüğünü ifade etti. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi. Yargılama sürerken iddianamede "Ölü" kabul edilen Gülşen Yüksel, duruşmaya katılarak olayın mağduru olduğunu söyledi. Kimliği doğrulanan kadın, Oğuzhan'ın tehdit ve tacizlerine maruz kaldığını öne sürerek, "Benimle zorla birlikte oldu.Baskıları yüzünden intiharateşebbüs ettim. Tehditkarmektuplarla, para istiyordu. Olay günü ağabeyim ve 2 adamı bizi konuşmak için bir eve götürdü. Yanımda kötü bir şey yapılmadı. Mersin'de kız kardeşimin yanında kaldım. Olayı televizyondan öğrendim" dedi. Mahkeme heyeti ise Gülşen'in ifadesi üzerine 7 kişinin beraatine karar verdi. Cengizve Muhammet Yüksel'i öncemüebbet yedi. Sonrasındaise cezaları haksıztahrik indirimi ile17'şer yıla indi.
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