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Bir gece ansızın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu: Afrin bitti. Ardından , Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Sonra bir gece ansızın ’a da gireriz

Bir gece ansızın Sincar
Cumhu rbaşka nı ve AK Parti Genel Başkanı , Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'ne katıldı. Gündeme değinen Erdoğan şöyle konuştu:

MÜNBİÇ, RASULAYN VE KAMIŞLI ...
3622 terörist etksiz hale getirilmiş vaziyette. Dün (pazar) sabah 08:30'da son operasyon yapıldı ve Afrin'e selalar okunmaya başladı. Virgülü koyduk, inşallah şimdi noktayı koyacağız. Bununla kalmayacak, uzantısı var. Zira bizim derdimiz teröristlere karşı temizlik harekatını gerçekleştirmek. Dün Afrin'de harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından , Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. 'taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, , halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz.
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