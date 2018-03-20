Bir gece ansızın Sincar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu: Afrin bitti. Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Sonra bir gece ansızın Sincar’a da gireriz
MÜNBİÇ, RASULAYN VE KAMIŞLI ...
3622 terörist etksiz hale getirilmiş vaziyette. Dün (pazar) sabah 08:30'da son operasyon yapıldı ve Afrin'e selalar okunmaya başladı. Virgülü koyduk, inşallah şimdi noktayı koyacağız. Bununla kalmayacak, uzantısı var. Zira bizim derdimiz teröristlere karşı temizlik harekatını gerçekleştirmek. Dün Afrin'de harekatın en önemli aşaması geride kaldı. Ardından Münbiç, Resulayn, Kamışlı şeklinde koridoru ortadan kaldırana kadar süreç devam edecek. Kuzey Irak'taki terör kamplarını da kontrolümüz altına alarak, zira merkezi yönetime söyledik, Sincar, halledecekseniz siz halledin, halledemiyorsanız bir gece ansızın Sincar'a gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz.
Etiketler: Sincar , Recep Tayyip Erdoğan , Münbiç , Kuzey Irak
- 20 Mart 2018, Salı
- Gazete
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