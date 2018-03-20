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Binbaşıdan ağlatan vasiyet

Binbaşıdan ağlatan vasiyet
Afrin'de bir ay önce yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti okuyanları duygulandırdı. Vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini talep eden Dunca, eşi ve kızıyla beraber yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememelerini istedi. Verilecek tazminat ile anne ve babasının hacca gitmesini isteyen kahraman, "Es Es bu sene Süper Lig'e çıkarsa mezarımı ziyaret etsinler" dedi.
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