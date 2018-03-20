Binbaşıdan ağlatan vasiyet

Afrin'de bir ay önce yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın vasiyeti okuyanları duygulandırdı. Vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini talep eden Dunca, eşi ve kızıyla beraber yaptıklarıtatil planlarını şehit düşmesi halindeertelememelerini istedi. Verilecek tazminat ile anne ve babasının hacca gitmesini isteyen kahraman, "Es Es bu sene Süper Lig'eçıkarsa mezarımı ziyaret etsinler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.