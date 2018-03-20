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Acı hayat!

Kimya Öğretmeni Okan Biçer, iki günlük hayat mücadelesini kaybetti.

Acı hayat!
İzmir'de büyük bir acı yaşandı. 4 gün önce 18 yaşındaki öğrencisi Emre Küçük'ün kullandığı motosikletin altında kalarak ölen kimya öğretmeni Okan Biçer (57), hayat mücadelesini kaybetti. Makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren Biçer'in organları son anda ailesi tarafından bağışlandı. Aynı gece Aydın'dan Ödemiş'e gelen nakil ekibi, 5 saatlik çalışmanın ardından Biçer'in organlarını Aydın ve 'de organ bekleyen 3 hastaya ulaştırmak için sabah saatlerinde hareket etti. Öğretmenden alınan 2 böbrek ile karaciğer, İzmir ve Aydın'da organ bekleyen hastalara nakledildi. Biçer'in cenazesi ise Ödemiş Hamdibey Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda eğitimci ve öğrenci de katıldı. Bu arada mezun olduğu Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Biçer'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Emre Küçük ise polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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