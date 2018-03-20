Acı hayat!

İzmir'de büyük bir acı yaşandı. 4 gün önce 18 yaşındaki öğrencisi Emre Küçük'ün kullandığı motosikletin altında kalarak ölen kimya öğretmeni Okan Biçer (57), hayat mücadelesini kaybetti. Makineye bağlı olarak yaşamını sürdüren Biçer'in organları son anda ailesi tarafından bağışlandı. Aynı gece Aydın'dan Ödemiş'e gelen nakil ekibi, 5 saatlik çalışmanın ardından Biçer'in organlarını Aydın ve İzmir'de organ bekleyen 3 hastaya ulaştırmak için sabah saatlerinde hareket etti. Öğretmendenalınan 2 böbrek ile karaciğer,İzmir ve Aydın'da organ bekleyenhastalara nakledildi. Biçer'in cenazesi ise Ödemiş Hamdibey Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine çok sayıda eğitimci ve öğrenci de katıldı. Bu arada mezun olduğu Ödemiş Endüstri Meslek Lisesi'nden öğretmeni olan Biçer'e çarparak yaşamını yitirmesine neden olan EmreKüçük ise polisteki ifadesininardından serbest bırakıldı.
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