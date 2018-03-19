Sahibinden satılık hayal
İstanbul Kartal’da ev sahibi olma vaadiyle tüm paralarını bir projeye yatıran yaklaşık 200 ailenin hayalleri suya düştü. Üstelik daireler tekrar başkasına satıldı. Mağdurlar çatıya çıkarak eylem yaptı
Asuman Gümüş (39): Evimi satıp buradan ev almak için bütün varımı yoğumu sattım. Ev aldım diye seviniyordum ama hiçbir şey almamışım, hayal almışım. Hiçbir şekilde paramızı da geri ödemiyorlar. Mahkemeye verdik, 4 ay sonraya ertelendi. Lütfen devletimiz de bizim arkamızda olsun. Bu kadar insan ortada kalmasın.
Salih Akyıldız (52): 2012 yılında vaatle burada ilk ev alanlardanım. 2018 yılı oldu daireler hala verilmedi. Verilmediği gibi daireler başkasına satılıyor. Sesimizi kimseye duyuramıyoruz.
Muharrem Açıkgöz (40): Adi sözleşmeyle buradan beğenerek ev aldık. 280 bin lira ödedik. 2015 yılında teslim edilecekti. Ama ortada ev yok.
Mehmet Akkan (32): 2013'te buradan ev almak için 113 bin lira para verdim. Geri kalanını da anahtar teslim de verecektim. İnternette ilanları var hala da satmaya devam ediyor.
Şükrü Güzelsu (36): 2013 yılında ev için 195 bin liraya anlaştım. 2014 Aralık'ta da teslim edilecekti. Şimdi evin tapusu başkasının üzerine.
Furkan KARA
Etiketler: İstanbul Kartal , Yalova
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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