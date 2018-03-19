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Milli ilaç dönemi

Milli ilaç dönemi
Hükümetin, 2023 hedefleri arasındaki "milli ilaç" için "Start-Up Modeli" devreye sokulacak. Yeni modelle, devlet, molekül icat edecek araştırmacılar, sıfırdan başlayan mini şirketler, üniversiteler, teknokentler ve ilaç sanayi devleri bir araya getirerek Start-Up Havuzu oluşturacak. Havuzda, yerli molekülden, etken maddeli bitki, yapay zekayla çalışan sağlık teknolojilerine kadar milli ilaç ve milli tıbbi cihazın formülleri ortaya çıkacak. Sanayici formülü geliştirerek üretime başlayacak.

Safure CANTÜRK
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