İstismara karşı acil eylem planı

HÜKÜMET, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı topyekün mücadele başlattı. 6 bakanlıktanoluşan cinsel istismarlamücadele komisyonu daçalışmalarını hızlandırdı. Komisyon, "acil eylemplanı" hazırladı. Cezaların ağırlaştırılması, iyi hal indiriminin kaldırılması, kimyasal hadım uygulaması, koruyucu önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması ve çocuklara mahremiyet eğitimi verilmesi gibi birçok başlıkta mutabakat sağlandı.
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