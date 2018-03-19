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İstismara karşı acil eylem planı

İstismara karşı acil eylem planı
HÜKÜMET, çocuğa yönelik cinsel istismara karşı topyekün mücadele başlattı. 6 bakanlıktan oluşan cinsel istismarla mücadele komisyonu da çalışmalarını hızlandırdı. Komisyon, "acil eylem planı" hazırladı. Cezaların ağırlaştırılması, iyi hal indiriminin kaldırılması, kimyasal hadım uygulaması, koruyucu önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması ve çocuklara mahremiyet eğitimi verilmesi gibi birçok başlıkta mutabakat sağlandı.

Betil BAŞ
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