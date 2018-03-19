Antalya'da Hayati Öztürk (55), dün işyerindeki arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplan'ı gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Evine giden Öztürk, ruhsatsız tabancasını alarak tekrar işyerinin önüne geldi. Silahıyla Kaplan'a ateş etmeye başladı. Sırtına iki kurşun isabet eden Kaplan hayatını kaybetti, araya giren Hasan Korkmaz yaralandı. Zanlı gözaltına aldı.
Erdoğan ÖZTÜRK
Gürültü kavgası: 1 ölü 1 yaralı
Antalya'da Hayati Öztürk (55), dün işyerindeki arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplan'ı gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Evine giden Öztürk, ruhsatsız tabancasını alarak tekrar işyerinin önüne geldi. Silahıyla Kaplan'a ateş etmeye başladı. Sırtına iki kurşun isabet eden Kaplan hayatını kaybetti, araya giren Hasan Korkmaz yaralandı. Zanlı gözaltına aldı.
Etiketler: Antalya
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Gazete
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