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Gürültü kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Gürültü kavgası: 1 ölü 1 yaralı

Antalya'da Hayati Öztürk (55), dün işyerindeki arkadaşlarıyla sohbet eden Uğur Kaplan'ı gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Evine giden Öztürk, ruhsatsız tabancasını alarak tekrar işyerinin önüne geldi. Silahıyla Kaplan'a ateş etmeye başladı. Sırtına iki kurşun isabet eden Kaplan hayatını kaybetti, araya giren Hasan Korkmaz yaralandı. Zanlı gözaltına aldı.
Erdoğan ÖZTÜRK

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